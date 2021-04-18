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18.04.2021 10:06
Рубрика: Происшествия

Под Новосибирском тело пропавшего мальчика нашли после обмеления реки

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Тело шестилетнего мальчика, пропавшего три дня назад в городе Обь Новосибирской области, обнаружено в ходе поисковых мероприятий. Об этом "РГ" сообщили в региональном Следственном управлении СКР.

На Южном Урале трехлетний ребенок утонул в ручье

По предварительной информации, погибшего ребенка поисковики и волонтеры нашли в 70 метрах от места его исчезновения. Для более эффективных поисковых работ участок реки Власиха на протяжении нескольких километров от места исчезновения мальчика был поделен на сектора, на месте работали водолазы, однако долгое время тело обнаружить не удавалось. Лишь после того, как река чуть обмелела, его нашли на небольшом островке, образовавшемся от того, что сошла вода.

Напомним, об исчезновении ребенка в правоохранительные органы в день происшествия обратились его родители. Полиции и следователям на берегу реки удалось обнаружить велосипед. Незадолго до исчезновения ребенок гулял вдоль реки с компанией детей. А когда все начали расходиться, пошел с велосипедом к берегу реки, в районе так называемой дамбы - участка автодороги под которым проходят трубы для слива воды.

Позже кто-то из очевидцев рассказал, что видел мальчика, заходившим в воду. По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего. А областная прокуратура начала свою проверку исполнения законодательства о защите и охране прав ребенка, а также соблюдения мер безопасности при эксплуатации сооружений в месте трагедии.

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