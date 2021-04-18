Times: Британия направит в Черное море два военных корабля

Два британских военных корабля в мае отправятся в Черное море. Таким образом Лондон собирается поддержать Киев, пишет газета The Times.

По данным СМИ, эскадренный миноносец и противолодочный фрегат отделятся от авианосной группы королевского военно-морского флота в Средиземном море и через пролив Босфор направятся в Черное море.

Кроме того, истребители F-35 и вертолеты Merlin, находящиеся на другом британском авианосце HMS Queen Elizabeth в Средиземном море, готовы вылететь на помощь в случае угрозы со стороны российских кораблей, подлодок или авиации, информирует РИА Новости.

"Мы поддерживаем Украину в рамках нашей учебной миссии Operation Orbital", - подчеркнули в министерстве обороны Соединенного Королевства.

Стоит отметить, что США ранее решили не направлять в Черное море свои эсминцы Donald Cook и Roosevelt, чтобы не провоцировать Россию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что говорить о разрядке напряженности в регионе пока рано.