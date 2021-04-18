В "Спартаке" не подтвердили информацию об интересе к тренеру Карпину

В московском футбольном клубе "Спартак" не подтвердили и не опровергли информацию о том, что главный тренер "Ростова" Валерий Карпин входит в шорт-лист претендентов на место рулевого "красно-белых" после ухода Доменико Тедеско.

"Чем ближе к окончанию сезона, тем длиннее будет шорт-лист с подачи журналистов", - сказал директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов "Спорт-Экспрессу".

В конце прошлого года Тедеско заявил, что не будет продлевать контракт со "Спартаком", который истекает после окончания нынешнего сезона. Кто его может заменить, в клубе пока не сообщают.

"Спартак" перед матчем с "Уфой" занимает третье место в таблице Российской премьер-лиги, набрав 47 очков и отставая на восемь баллов от лидирующего "Зенита", который провел на матч больше.