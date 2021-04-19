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19.04.2021 10:10
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ отмечает 51 год выпуска первой "копейки" - ВАЗ-2101

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

19 апреля 1970 года с конвейера строящегося Волжского автозавода сошёл первый ВАЗ-2101, который в народе прозвали "копейкой", а сами заводчане ласково именуют "единичкой". В этом году АвтоВАЗу и "ноль-первому" исполнился 51 год.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
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ВАЗ-2101 является глубоко модернизированной версией Fiat-124. В конструкцию "донора" было внесено более 800 изменений, одно из самых значимых - внедрение двигателя с верхнеклапанной схемой с расположением распредвала на головке цилиндров.

"Копейка" по-прежнему сохраняет звание самого массового автомобиля за всю историю отечественного автопрома: с 1970 по 1988 годы с конвейера АвтоВАЗа сошло примерно 4.8 миллиона единиц модели, а также её модификаций.

Полувековой юбилей АвтоВАЗ в 2020 году не смог отпраздновать с запланированным размахом из-за ограничений, введения которых потребовала ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
#Lada