Эпидемиолог назвал три меры, которые сдерживают рост COVID-19

Противоэпидемические меры с самого начала распространения коронавируса вызывали много споров. Помогают ли маски уберечься? Нужна ли социальная дистанция? Ученый-вирусолог и эпидемиолог, доктор медицинских наук, член-корреспондент Российской академии наук Михаил Михайлов прокомментировал, какие способы действительно позволяют сдержать вирус.

- Прежде всего, это высокий уровень использования диагностических тестов. Нужно выявлять людей, зараженных вирусом, и вовремя их изолировать. У нас в стране большой объем тестирования, в том числе выявляются бессимптомные случаи течения коронавирусной инфекции. Это позволяет изолировать людей, которые, сами того не ведая, могут быть источником распространения болезни, - назвал ученый в интервью KP.RU первую меру.

По его словам, масочный режим также не дает коронавирусу распространяться. По его данным, в России его не планируют отменять.

Последнее - ограничение массовых мероприятий. Развитие эпидпроцесса зависит от самих людей, это должен осознать каждый, сказал Михаил Михайлов. Он отметил, что теплая погода и приближающиеся праздники представляют опасность, которую тоже можно обойти.

- Если все будут соблюдать личную гигиену и меры защиты себя и близких, активно вакцинироваться, то мы сможем избежать резкого подъема заболеваемости, - подчеркнул ученый.

Он отметил, что в России по сравнению с другими странами, заболеваемость держится на одном уровне, нет резких скачков, серьезного подъема. По его словам, вероятно, это связано с мерами профилактики коронавируса. В других странах сейчас преобладает британский и другие штаммы COVID-19, которые распространяются интенсивнее. В России они тоже есть, но их не такое большое количество. Масштаб вакцинации в стране, на его взгляд, небольшой, но прививаются социально активные люди, имеющие большое количество контактов. Возможно, это тоже сдерживает распространение вируса.