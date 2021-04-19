Как известные футболисты и тренеры отреагировали на создание Суперлиги

Еще в воскресенье днем против создания Суперлиги высказались ФИФА, УЕФА, федерации футбола Англии, Италии, Испании и Германии, а также руководители топ-лиг Европы. О своем нежелании выступать в Суперлиге уже высказался футбольный клуб "Порту", который называли одним из трех следующих участников турнира. Президент клуба Пинту да Кошта признался, что не готов участвовать в "чем-то незаконном".

"Мы не можем участвовать в чем-то, что нарушает правила. Мы в Лиге чемпионов и надеемся выступать в этом турнире еще много лет", - сказал он, когда его спросили, готов ли его клуб вступить в эту лигу.

Аналогичного мнения придерживаются и в дортмундской "Боруссии". Председатель совета директоров дортмундцев Ханс-Йоахим Ватцке рассказал, что отклонил это предложение и готов участвовать в реформе Лиги чемпионов. Позже он добавил, что такой же позиции придерживаются и боссы мюнхенской "Баварии", которую уже поспешили сделать участниками Суперлиги. Но пока кроме главного тренера команды Ханса-Дитера Флика никто из руководителей клуба официальных заявлений не делал. Флик же против участия в Суперлиге и поддерживает решение принципиальных соперников из Дортмунда.

Выразил свое отношение к этому и легендарный португалец Луиш Фигу. Он назвал проект Суперлиги "жадным и бессердечным" и отметил, что он обернется катастрофой для нетоповых клубов и всего футбольного сообщества.

"Он нужен только для того, чтобы служить корыстным владельцам, которые давно перестали заботиться о своих болельщиках и полностью игнорируют спортивные ценности", - написал Фигу в Twitter.

Экс-наставник лондонского "Арсенала", глава отдела развития футбола ФИФА француз Арсен Венгер уверен, что идея создания такого турнира не получит развития.

"Это плохая идея. Считаю, что все это далеко не продвинется", - сказал он.

К числу тех, кто не поддержал создание Суперлиги также относится экс-главный тренер "МЮ" Алекс Фергюсон, бывшие игроки сборной Германии Лукас Подольски и Месут Озил, бывший игрок сборной Англии Гари Линекер. А фанаты "Ливерпуля" уже провели акцию протеста против решения клуба участвовать в Суперлиге, назвав этот шаг позором.

В Испании и Италии ряд клубов уже призвали исключить бунтарей из чемпионата страны.