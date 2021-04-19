Как известные футболисты и тренеры отреагировали на создание Суперлиги

Новости

Крупнейший в истории российский бриллиант выставили на аукцион 18:03
Комитет ВОЗ рекомендовал продлить режим ЧС из-за COVID-19 17:58
Столичная Госавтоинспекция открыла мотосезон 17:38
Застройщик ЖК "Белые камни" получил три года за обманутых дольщиков 17:38
Москвичам пообещали резкие скачки атмосферного давления 17:32
Суд арестовал имущество экс-губернатора Белозерцева и супругов Шпигель 17:25
Вышел трейлер сериала по роману Захара Прилепина "Обитель" 17:20
Россияне стали употреблять больше витаминов 17:17
В суд направлено дело о мошенничестве с медицинскими масками на 235 млн 17:08
На западе столицы бойцовая собака напала на мать с ребенком 16:56
Арбитр матча "Локомотив" - "Спартак" Левников отстранен от работы 16:50
Звезда "Последнего героя" умерла от рака в 50 лет 16:31
Блокбастер "Годзилла против Конга" установил рекорд 16:21
Володин связал высылку дипломатов из Чехии с планами страны по поводу "Спутника V" 16:12
В ЕР заявили о начале регистрации избирателей на праймериз 16:07
Иностранному заказчику показали совместную работу дрона и САУ "Мста-С" 15:53
Вышел новый трейлер "Обители" Прилепина - с Безруковым и Ребенок 15:53
В Крыму убийца пятилетней падчерицы получил пожизненный срок 15:53
Глава Минприроды: Количество лесных пожаров сократились почти в 5 раз 15:50
Футбольный арбитр Вилков отстранен от работы 15:49
Ученые создали устройство для раннего выявления онкопоталогий 15:38
Генпрокуратура предостерегла детей и родителей от участия в незаконных массовых акциях 15:26
Ростуризм заявил о перепродажах отелями номеров по более высоким ценам 15:21
Ученые подтвердили связь между интеллектом и активностью мозга 15:17
В Петербурге родилась пятикилограммовая девочка 15:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 19 по 25 апреля
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 19 по 25 апреля
Как стать фермером, не выходя из городской квартиры
Как стать фермером, не выходя из городской квартиры
Зачем Чехия выслала российских дипломатов
Зачем Чехия выслала российских дипломатов
19.04.2021 17:29
Рубрика: Спорт

Как известные футболисты и тренеры отреагировали на создание Суперлиги

Текст: Максим Домчев
Новость о создании новой европейской футбольной Суперлиги для богатых клубов вызвала вполне ожидаемую реакцию - большинство известных в прошлом игроков и тренеров выступили категорически против. Не горят желанием участвовать в этом турнире и многие клубы.
Фото: MOHAMMED AL-SHAIKH / AFP Фото: MOHAMMED AL-SHAIKH / AFP
Фото: MOHAMMED AL-SHAIKH / AFP

Еще в воскресенье днем против создания Суперлиги высказались ФИФА, УЕФА, федерации футбола Англии, Италии, Испании и Германии, а также руководители топ-лиг Европы. О своем нежелании выступать в Суперлиге уже высказался футбольный клуб "Порту", который называли одним из трех следующих участников турнира. Президент клуба Пинту да Кошта признался, что не готов участвовать в "чем-то незаконном".

Фото: Getty Images
Суперлига: кто участвует, какой формат и ответы на другие вопросы

"Мы не можем участвовать в чем-то, что нарушает правила. Мы в Лиге чемпионов и надеемся выступать в этом турнире еще много лет", - сказал он, когда его спросили, готов ли его клуб вступить в эту лигу.

Аналогичного мнения придерживаются и в дортмундской "Боруссии". Председатель совета директоров дортмундцев Ханс-Йоахим Ватцке рассказал, что отклонил это предложение и готов участвовать в реформе Лиги чемпионов. Позже он добавил, что такой же позиции придерживаются и боссы мюнхенской "Баварии", которую уже поспешили сделать участниками Суперлиги. Но пока кроме главного тренера команды Ханса-Дитера Флика никто из руководителей клуба официальных заявлений не делал. Флик же против участия в Суперлиге и поддерживает решение принципиальных соперников из Дортмунда.

Выразил свое отношение к этому и легендарный португалец Луиш Фигу. Он назвал проект Суперлиги "жадным и бессердечным" и отметил, что он обернется катастрофой для нетоповых клубов и всего футбольного сообщества.

"Он нужен только для того, чтобы служить корыстным владельцам, которые давно перестали заботиться о своих болельщиках и полностью игнорируют спортивные ценности", - написал Фигу в Twitter.

Экс-наставник лондонского "Арсенала", глава отдела развития футбола ФИФА француз Арсен Венгер уверен, что идея создания такого турнира не получит развития.

Фото: EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT
УЕФА утвердил изменение формата Лиги чемпионов

"Это плохая идея. Считаю, что все это далеко не продвинется", - сказал он.

К числу тех, кто не поддержал создание Суперлиги также относится экс-главный тренер "МЮ" Алекс Фергюсон, бывшие игроки сборной Германии Лукас Подольски и Месут Озил, бывший игрок сборной Англии Гари Линекер. А фанаты "Ливерпуля" уже провели акцию протеста против решения клуба участвовать в Суперлиге, назвав этот шаг позором.

В Испании и Италии ряд клубов уже призвали исключить бунтарей из чемпионата страны.

Спорт Футбол Европейские чемпионаты

Главное сегодня

В Кремле назвали борьбу с бедностью одним из главных своих приоритетов
Захарова объяснила отказ Чехии раскрыть детали расследования взрывов
Семьям с детьми предоставят льготную ипотеку на строительство домов
Генпрокуратура предостерегла детей и родителей от участия в незаконных массовых акциях
В России разработали кожный тест для оценки иммунитета к коронавирусу
Сборная России по футболу сыграет с Польшей и Болгарией перед Евро-2020
В Токио запустили обратный отсчет 100 дней до Олимпиады