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Зачем Чехия выслала российских дипломатов
Зачем Чехия выслала российских дипломатов
19.04.2021 13:57
Рубрика: В мире

МИД РФ: Запад пытается отвлечь внимание от внутренних проблем

Текст: Юрий Когалов
При помощи обвинений в адрес России страны Запада пытаются отвлечь внимание от собственных внутренних проблем. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высылку российских дипломатов из Чехии. По ее мнению, за этим демаршем стоят США.

По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, в странах ЕС и на Западе в целом накопилось достаточно проблем, которые необходимо скрыть от внимания общественности, для этого предпринимаются различные меры информационно-политического характера. "Россия - тот обкатанный инструмент, тот введенный в оборот тезис, к которому прибегают в подобных случаях", - заявила Захарова в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1".

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"Конечно, за этим стоят США. Страна, которая руководит всем в НАТО, страна, которая задает тональность этому западному мейнстриму", - добавила дипломат.

Что касается обвинения Праги в адрес Москвы, то их Захарова назвала абсурдом и дикостью. "Очередная карикатура, которую предъявили чешские официальные лица, всех устроила, я имею ввиду всех непосредственных участников этого мейнстрима, в качестве не просто версии, а готовой доказательной базы для предъявления обвинений", - отметила она.

"Это же абсурд, дикость сегодняшнего мира, когда у нас есть возможности послушать, посмотреть все оперативно, проверить, заняться фактчекингом. Но получается, что мы живем в современном мире, где очевидное не является доказательством ничего, а придуманное, вброшенное и состряпанное на скорую руку может стать основанием для приведения в действие механизма разрушения, в частности, двусторонних российско-чешских отношений", - заявила представитель МИД РФ.

По ее словам, решение Праги выслать 18 российских дипломатов коснется в общей сложности 62 человек с учетом членов семей, 28 из них - дети.

Захарова также считает, что происходящее связано с ситуацией вокруг раскрытия заговора в Беларуси, где была предотвращена попытка вооруженного мятежа.

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