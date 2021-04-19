МИД РФ: Запад пытается отвлечь внимание от внутренних проблем

По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, в странах ЕС и на Западе в целом накопилось достаточно проблем, которые необходимо скрыть от внимания общественности, для этого предпринимаются различные меры информационно-политического характера. "Россия - тот обкатанный инструмент, тот введенный в оборот тезис, к которому прибегают в подобных случаях", - заявила Захарова в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1".

"Конечно, за этим стоят США. Страна, которая руководит всем в НАТО, страна, которая задает тональность этому западному мейнстриму", - добавила дипломат.

Что касается обвинения Праги в адрес Москвы, то их Захарова назвала абсурдом и дикостью. "Очередная карикатура, которую предъявили чешские официальные лица, всех устроила, я имею ввиду всех непосредственных участников этого мейнстрима, в качестве не просто версии, а готовой доказательной базы для предъявления обвинений", - отметила она.

"Это же абсурд, дикость сегодняшнего мира, когда у нас есть возможности послушать, посмотреть все оперативно, проверить, заняться фактчекингом. Но получается, что мы живем в современном мире, где очевидное не является доказательством ничего, а придуманное, вброшенное и состряпанное на скорую руку может стать основанием для приведения в действие механизма разрушения, в частности, двусторонних российско-чешских отношений", - заявила представитель МИД РФ.

По ее словам, решение Праги выслать 18 российских дипломатов коснется в общей сложности 62 человек с учетом членов семей, 28 из них - дети.

Захарова также считает, что происходящее связано с ситуацией вокруг раскрытия заговора в Беларуси, где была предотвращена попытка вооруженного мятежа.