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19.04.2021 16:02
Рубрика: Российский автопром

Обновленная Vesta получит опцию, которой не было ни на одной модели Lada

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

В 2022 году на рынок выйдет обновлённая Lada Vesta с изменённым дизайном, светодиодной оптикой, другим салоном с планшетом, как у Tesla, и новыми опциями, в числе которых будет одна новая, не доступная пока ни для одной Lada.

Фото: скриншот с youtube.com
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Как сообщает Лада.онлайн, Lada Vesta FL может получить систему контроля "мёртвых" зон: "одному из читателей удалось рассмотреть вблизи зеркала автомобиля" - такой аргумент приводят на сайте.

Другой паблик Avtograd news, известный своими инсайдами, подавляющая часть которых соответствовала действительности, также сообщил о том, что на обновлённой Vesta появится система, помогающая избежать столкновений во время маневрирования. Отмечается, что она, как и LED-фары и мультимедиа с вертикальным экраном, будет прерогативой максимальных версий исполнения.

Цена на седан Lada Vesta актуальной версии начинается от 723 900 рублей, универсал Vesta SW стоит начиная от 810 900 рублей.

#Lada