Обновленная Vesta получит опцию, которой не было ни на одной модели Lada

В 2022 году на рынок выйдет обновлённая Lada Vesta с изменённым дизайном, светодиодной оптикой, другим салоном с планшетом, как у Tesla, и новыми опциями, в числе которых будет одна новая, не доступная пока ни для одной Lada.

Как сообщает Лада.онлайн, Lada Vesta FL может получить систему контроля "мёртвых" зон: "одному из читателей удалось рассмотреть вблизи зеркала автомобиля" - такой аргумент приводят на сайте.

Другой паблик Avtograd news, известный своими инсайдами, подавляющая часть которых соответствовала действительности, также сообщил о том, что на обновлённой Vesta появится система, помогающая избежать столкновений во время маневрирования. Отмечается, что она, как и LED-фары и мультимедиа с вертикальным экраном, будет прерогативой максимальных версий исполнения.

Цена на седан Lada Vesta актуальной версии начинается от 723 900 рублей, универсал Vesta SW стоит начиная от 810 900 рублей.