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16.04.2021 11:11
Рубрика: Российский автопром

Как прожекторы: видео со светом LED-фар обновленной Lada Vesta

Текст: Константин Руссов

АвтоВАЗ продолжает тестировать обновлённую Lada Vesta в Тольятти. В группе Avtograd News было опубликовано несколько видео, в которых видна работа головной светодиодной оптики модели и то, как светятся LED-фонари.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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На данный момент известно, что обновлённое семейство Lada Vesta выйдет на рынок в 2022 году. Модель получит пересмотренные внешность и салон, а линейка силовых агрегатов останется прежней, хотя, по слухам, инженеры работают над новыми вариантами, в том числе над возможностью установки 6-ступенчатой МКП.

Если внешность изменится в основном за счёт фар, решётки радиатора и бамперов, то салон перекроят основательнее: Lada Vesta прочат новые панель, центральную консоль, дверные карты и материалы отделки. На "шпионских" фото можно рассмотреть вертикальный планшет мультимедиа, как на европейских Renault Captur и Arkana.

Последней обновкой для семейства Lada Vesta стала мультимедийная система EnjoY Pro с 8-дюймовым дисплеем, поддержкой Apple CarPlay, Android Auto и "Яндекс.Авто".

Цена на седан начинается от 723 900 рублей, универсал Vesta SW можно купить от 810 900 рублей.

#Lada