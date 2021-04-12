АвтоВАЗ назвал цены на Lada с новой мультимедиа. Она есть не только у Vesta

АвтоВАЗ объявил старт продаж моделей Lada с новой мультимедийной системой EnjoY Pro, которая, как оказалось, доступна не только на семействе Vesta, но и для Xray. В будущем её получат и другие модели Lada.

Новая ММС Lada EnjoY Pro была представлена 23 марта 2021 года. Её основные отличия от прежней: увеличенный до 8 дюймов тачскрин, поддержка "Яндекс.Авто", Apple CarPlay и Android Auto, распознавание голосовых команд и технология объёмного звучания.

Для Lada Vesta новый мультимедийный комплекс доступен в качестве опции начиная с комплектации Comfort в рамках пакета Winter EnjoY Pro по цене от 856 900 рублей.

Xray с новой мультимедиа можно купить в комплектации Luxe с пакетом Prestige, цена - от 887 900 рублей. Для Xray Cross мультимедиа EnjoY Pro доступна в рамках пакета Prestige, a также для кросс-хэтча в версии Instinct по цене от 973 900 рублей.

"Планируется что в дальнейшем Lada EnjoY появится и в других наших моделях", - сказал Оливье Морне, исполнительный вице-президент по маркетингу и продажам АвтоВАЗа. Ожидается, что в мае новую мультимедиа получит Lada Granta.