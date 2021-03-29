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29.03.2021 09:02
Рубрика: Российский автопром

Lada Granta с новой мультимедиа: когда дилеры начнут получать машины

Текст: Валерий Карташов
Фото: Валерий Карташов / РГ Фото: Валерий Карташов / РГ
Фото: Валерий Карташов / РГ

"Российская газета" в феврале публиковала первые снимки Lada Granta с информационно-развлекательным комплексом с сервисами "Яндекс.Авто". Стали известны примерные сроки появления новой версии модели.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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В нашем распоряжении появилось руководство по проведению заказной кампании для дилеров на май 2021 года (1 этап). В разделе "Доступные к заказу комплектации" семейства Lada Granta имеется следующее любопытное примечание: "В заказной кампании на май размещены централизованно заказы на автомобили Granta с MMS".

По информации от источника "РГ", это означает, что по факту как на АвтоВАЗе будут собирать Granta с мультимедиа, так завод начнёт принудительно (без предварительного заказа) отгружать экземпляры дилерам.

Выходит, что первые Lada Granta с мультимедийной системой появятся в дилерской сети в мае. Соответственно продажи должны стартовать в конце весны или в начале лета текущего года.

Отметим, Lada Vesta с обновлённым головным устройством дилеры получают с марта. По данным "РГ", официальный запуск продаж Vesta с мультимедиа нового образца состоится после 9 апреля. Пока вазовцы выявляют возможные недостатки системы.

Информационно-развлекательный комплекс под названием Lada EnjoY Pro АвтоВАЗ представил недавно. EnjoY Pro для Lada Vesta имеет 8-дюймовый сенсорный экран и поддерживает "Яндекс.Авто", Apple CarPlay и Android Auto. Устройство реагирует на голосовые команды, а также поддерживает технологию объёмного звучания, камеру заднего вида с динамическими линиями разметки.

#Lada