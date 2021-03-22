Дилеры Lada получают Vesta с "запрещенной" мультимедиа

В Сети уже публиковали фото и видео Lada Vesta с новой мультимедиа с сервисами "Яндекс.Авто".

Пока приобрести модель с обновлённым головным устройством нельзя. Хотя первые покупатели уже есть. Сообщалось, что Lada Vesta с современной мультимедийной системой официально станет доступна в середине апреля текущего года.

По данным "Российской газеты", продажи семейства Lada Vesta с новой мультимедиа стартуют после 9 апреля. До этого времени АвтоВАЗ должен выявить возможные недостатки системы.

Тем временем дилеры Lada продолжают получать товарные Vesta с "запрещённой" мультимедиа. Доплата за ММС составляет 28 тысяч рублей.

Кстати говоря, информационно-развлекательный комплекс с сервисами "Яндекс.Авто" получит и семейство Lada Granta. "РГ" публиковала первые фотографии новой версии модели.

Сегодня мультимедиа со встроенными сервисами "Яндекс.Авто" предлагается также для Xray Cross Black и Instinct.