Lada Granta с "Яндекс.Авто": первые фото

В декабре прошлого года сообщалось о том, что семейство Lada Granta получит мультимедийную систему с сервисами "Яндекс.Авто".

Теперь в распоряжении "Российской газеты" появились первые фотографии Lada Granta, которая оснащена мультимедиа нового образца. Судя по снимкам, визуально размер тачскрина на Granta меньше по сравнению с 8-дюймовым сенсорным экраном Xray Cross в версиях Instinct и Black. Также автомобиль оборудован камерой заднего вида.

По неподтверждённым данным, Granta с "Яндекс.Авто" могут назвать Connect. Не исключено, что для машины будет доступна и телематическая система Lada Connect. Её АвтоВАЗ впервые представил на ММАС-2016.

Современным информационно-развлекательным комплексом обзаведётся и Lada Vesta. На автозаводе Lada Ижевск уже собирают новую модификацию модели. По нашей информации, Lada Vesta с "Яндекс.Авто" дебютирует в марте.

В 2020 году АвтоВАЗ запатентовал два варианта мультимедийной системы, которые отличаются между собой диагональю экрана. Но набор физических клавиш у устройств абсолютно идентичный.