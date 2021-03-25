Обновленная Lada Vesta действительно получит вертикальный планшет. Фото

"Шпионам" из Avtograd news удалось издалека сфотографировать салон прототипа Lada Vesta, который в настоящее время проходит цикл дорожных испытаний.

Несмотря на то, что расстояние велико и передняя панель тоже имеет маскировку, можно почти уверенно говорить о том, что инсайдерские показания соответствуют действительности.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Lada Vesta FL получит новую мультимедиа, но не с горизонтальной ориентацией тачскрина, а с вертикальной. Например, аналогичное решение имеет Captur: но в зависимости от рынка высота дисплея над торпедо может быть разной.

Выход обновлённой Lada Vesta запланирован на 2022 год. Модель получит новую оптику, которая станет светодиодной, другие бамперы, решётку радиатора, передние крылья, также, по предварительной информации, изменится задняя часть Vesta, в том числе крышка багажника. Список силовых агрегатов останется прежним: в него в настоящее время входят бензиновые двигатели мощностью 106, 113 и 122 л.с., 113-сильный мотор сагрегатирован с вариатором, остальным положена 5-ступенчатая "механика".

В апреле должны стартовать продажи Lada Vesta с новой мультимедиа EnjoY Pro, которая понимает голосовые команды и поддерживает технологию объёмного звучания.