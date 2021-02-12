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12.02.2021 14:17
Рубрика: Легковые авто

Renault Captur получил новую версию RS Line и лишился дизеля

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Renault. Фото: Пресс-служба Renault.
Фото: Пресс-служба Renault.

Кроссовер Renault Captur вслед за Arkana получил новую заводскую версию исполнения RS Line, вдохновлённую, как заявили в компании, миром автоспорта.

Фото: Пресс-служба Renault.
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Версия RS Line предусматривает другой передний бампер с сотовидной решёткой воздухозаборника, задняя часть отличается от стандартной версии лишь усиленной тонировкой полусферы и формой патрубков выхлопа. По кузову традиционно разбросаны шильдики, также на автомобиль установлены 18-дюймовые диски.

Руль и рычаг обтянуты перфорированной кожей, с красной прострочкой. Акценты такого же цвета присутствуют на дефлекторах, сиденьях, тоннеле пола. Само торпедо украшено вставкой "под карбон".

В стандартный список оборудования Captur RS Line добавлены 10-дюймовая цифровая приборная панель, камера заднего вида, парктроники, беспроводная зарядка, электрохромное зеркало заднего вида.

Фото: Пресс-служба Renault.

И самое интересное в премьерном сообщении Renault не столько появление версии RS Line, сколько пересмотр моторной гаммы, из которой исключили дизели.

Фото: Пресс-служба Dacia.
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Теперь она представлена бензиновыми двигателями мощностью 90 и 140 л.с., битопливным 100-сильным TCe. Коробки передач - "механика" и преселективный "робот".

Также Captur можно купить с подзаряжаемой гибридной установкой мощностью 160 л.с. (E-Tech Plug-in Hybrid 160), чуть позднее кроссовер будет доступен с трёхмоторной трансмиссией E-Tech без возможности подзарядки - такую уже устанавливают на Renault Arkana.

Европейский Captur дебютировал в 2019 году и не является копией российского: автомобили построены на разных платформах. Captur базируется на модульной CMF-B, а Kaptur - на модернизированной "тележке" B0.

Фото: Пресс-служба Renault.
#Renault