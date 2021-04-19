Песков: Путин и Байден обсуждали информацию о подготовке покушения на Лукашенко

"Да", - сказал Песков. "Была операция спецслужб... Всю информацию, которую можно выдавать, выдают специальные службы на свое усмотрение", - указал он.

Задержанные обсуждали "абсолютно конкретные и абсолютно деструктивные планы" в отношении Лукашенко, заметил пресс-секретарь президента России. "Поэтому, конечно, это говорит о большой опасности", - оценил он.

Напомним, Лукашенко сообщил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей и упомянул причастность спецслужб США. ФСБ России задержала двух человек, которые готовили военный переворот в Беларуси и нападение на ее президента.