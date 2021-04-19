Прощание с принцем Филиппом посмотрели в прямом эфире 13, 6 млн британцев

Похороны супруга королевы Великобритании Елизаветы II герцога Эдинбургского Филиппа в прямом эфире посмотрели 13,6 миллиона жителей Соединенного Королевства. Это в два раза меньше по сравнению с церемонией прощания с принцессой Дианой. Такие данные в воскресенье озвучила корпорация BBC, ссылаясь на медиаметрические исследования.

Уточняется, что в 1997 году похороны принцессы Дианы собрали у телевизоров 31 миллион человек, что остается рекордом для подобных мероприятий в Великобритании. Похороны герцога Эдинбургского Филиппа посмотрели в прямом эфире примерно такое же число британцев, что и свадьбу принца Гарри и Меган Маркл в 2018 году, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл, супруга принца Гарри, смотрела церемонию прощания у себя дома, в Калифорнии. Она не поехала в Великобританию, так как врачи порекомендовали не путешествовать во время беременности.

Напомним, супруг королевы Великобритании скончался девятого апреля. Ему было 99 лет. Прощание и похороны состоялись 17 апреля на территории Виндзорского замка. Герцог похоронен в королевской усыпальнице часовни Святого Георгия. Но лишь временно: после кончины его вдовы останки принца Филиппа будут перенесены в тот предел, где уже покоятся родители королевы и ее младшая сестра, и где будет похоронена сама Елизавета II.