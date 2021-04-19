Прошедшая неделя стала "неделей российско-американских отношений". Любопытно тут то, что не сразу и поймешь, что же это: эскалация или деэскалация напряженности или же ничего всерьез не изменилось.

13 апреля по просьбе Байдена состоялся его разговор с Путиным. Байден предложил провести встречу на высшем уровне в одной из "нейтральных стран". Свои услуги сразу предложила Австрия, говорят и про Финляндию. Кремль реагировал холодновато: "торопиться не будем", встреча возможна в течение "нескольких месяцев", хотя американцев вдруг такое нетерпение охватило - чуть ли через 2-3 недели давайте...

Причины отстраненности России стали понятны на следующий день, когда США обнародовали свои санкции, которые они "подготовили к саммиту".

Здесь важно различать форму и содержание. Вначале о последнем. Я не стану цитировать экспертов правительства, банков и т.д. У них могут быть свои мотивы, ангажированность и т.д. Объективный барометр нагляден: биржа. Когда объявили о звонке Байдена, индекс РТС вырос, курс рубля к доллару немного повысился. Когда стало известно про санкции, индекс припал, как и курс. Ну а когда оценили "размер бедствия" - РТС и рубль снова пошли в гору. Причем все колебания вверх-вниз были в пределах 1%. Иначе говоря - Деньги более чем спокойно восприняли финансовые санкции, оценили их как минимальные. Более того - ожидания этих санкций были уже заложены в цену российских бумаг. И объявленный вариант оказался самым щадящим. Как сказал глава Сбера Греф - вполне рациональные санкции, при других могли бы пострадать американские инвесторы, чего, понятно, Белый дом не хочет.

Теперь - о форме. Официальное название: "Указ о блокировании собственности за определенные вредные действия (некоторые переводят как "вредительские"!) правительства РФ". Ого как! Такой стиль - санкции, да с агрессивным названием - естественно, не нравится никому. Кстати, это - одна из причин "повсеместной любви" к США, особенно за пределами стран НАТО (да и в НАТО тоже не все гладко...).

Так какие претензии к России?

Пункт первый - можно сказать уже традиционный, вечный в российско-американских отношениях. "Попытки подорвать демократические выборы в США и союзных странах" с помощью хакеров, взломов сетей, распространения фейков и т.д.

Обвинение привычное - и все же странное. "Киберпространство США" очевидно много больше российского. Конечно, талантливые хакеры могут взломать многие сайты. Но понятно, что системы защиты США почти наверняка таких хакеров вычислят - и последует "обратка". Поэтому вопрос: для чего России рисковать, отлично зная, что безнаказанно "кибератака на США" не пройдет?

Ради вмешательства в выборы. А зачем в них вмешиваться-то? На стороне Трампа? Но за 4 года его президентства Россия прочно убедилась (если вначале у кого-то и были иллюзии), что политика Администрации Трампа в отношении РФ абсолютно ничем не отличается от политики его противников. Трамп боролся как мог против СП 2. Трамп вышел из СНВ 2. При Трампе США не заключили никаких совместных проектов с РФ, но жестко (и довольно успешно!) конкурировали на рынках торговли оружием. Наконец, санкции против российских ОФЗ тоже ввел Трамп, еще в 2018-м (тоже, конечно, за "вмешательство в выборы"), при нем же, очевидно, был подготовлен и новый вариант этих санкций, подписанный уже Байденом.

Так с какой радости "русским госхакерам" стараться для Трампа? На этот небезынтересный вопрос ответа нет - да никто его и не ставит даже.

Верно, огромное большинство граждан РФ (как и наших эмигрантов в США, - "менталитет не пропьешь"!) предпочитали Трампа Байдену. Из-за его отношения к многим вещам, от "глобального потепления", до "прав человека". Но едва ли хакеры станут орудовать под влиянием эмпатии - и уж точно, едва ли Государство будет их направлять, имея в виду, опять же, неизбежный ответ США. Это похоже на то, как если бы американские хакеры, связанные с ЦРУ, во время выборов в ГД "топили" за КП РФ или ЛДПР - против ЕР. Да, позиции этих партий во многом разные - но уж точно не во внешней политике, не к США! Так и в отношении к России Ослы и Слоны идут единым строем.

Нет места разбирать в статье иные "пункты обвинения". В общем, можно сказать - они не производят сильного впечатления. Но его не производят и введенные санкции, включая высылку 10 дипломатов РФ. Байден разыграл простейшую дипломатическую комбинацию, которую сам же прямо обозначил. Кнут и пряник, только бизнес - ничего личного. США будут давать "отпор России", если "задеты их интересы", как они их понимают, и вести открытый диалог, если есть общие темы (СНВ, проблемы климата, Сирия, Украина и т.д.). "Отпор" на сей раз вполне символический - так и "интересы" всерьез не задеты. Все достаточно громко на словах и сбалансированно на деле.

Какими же могут быть последствия? Путин - все знают - не терпит, когда на него давят, пытаются говорить "с позиций силы". Поэтому Россия ответила: выслала американских дипломатов, "рекомендовала" послу США "уехать для консультаций". Но в той мере, в какой реальные точки соприкосновения США и РФ есть - вероятно, диалог будет вестись (точнее - начнется, т.к. сейчас его нет). Конечно, "детанта" ждать смешно. Но, скорее всего, не будет и нового витка серьезных обострений. Кстати, пожалуй, самое потенциально опасное для России - уход США из Афганистана... В 1979-м СССР опасался, что США туда придут, сейчас РФ против их ухода. Но это - совсем отдельная тема.