Арбитр матча "Локомотив" - "Спартак" Левников отстранен от работы

Арбитр матча 25-го тура РПЛ между "Локомотивом" и "Спартаком" Кирилл Левников отстранен от работы как минимум на два матча. Об этом заявил председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

Причиной такого решения послужил тот факт, что Левников не внес в протокол матча информацию о том, что в судейскую комнату заходил начальник "Локомотива" Станислав Сухина.

"Пока Левников в РПЛ не будет судить пару игр, дальше посмотрим. Говорил с ним, он осознает свою ошибку. У него есть понимание, что он сделал неправильно. Регламент был в первую очередь разработан, чтобы защитить судей от излишнего давления, чтобы никто ни до, ни во время, ни после матча не заходил в судейскую. Сухина заходил четыре раза. Это игнорирование правил, это за гранью добра и зла в моем понимании", - сказал Хачатурянц.

Он добавил, что решение о наказании не связано с недоверием арбитру, это вопрос нарушения им дисциплины. Ранее экспертно-судейская комиссия РФС признала все решения Левникова по ходу матча правильными.

На минувшей неделе КДК РФС наказал "Локомотив" проведением одного матча чемпионата страны в другом регионе, а также оштрафовал клуб за необеспечение безопасности.