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19.04.2021 09:41
Рубрика: Происшествия

Прокуратура предупредила о новых способах кибермошенничества

О новых способах мошенничества с использованием фейковых сайтов кредитных организаций рассказали в прокуратуре Москвы.

Фото: iStock
В Минфине рассказали о мерах по возврату денег жертвам мошенников

В ведомстве сообщили о том, что участились случаи, когда мошенники получают доступ к онлайн-банку. Под видом сотрудников банков злоумышленники звонят потенциальным жертвам или посылают сообщения - также от имени банка. Человеку предлагают оформить вклад под высокий процент. Злоумышленники направляют жертве ссылку на поддельную страницу аутентификации онлайн-банка, где также требуется ввести логин и пароль. Зачастую клиенты банка не понимают, что вводят личные данные на поддельном сайте.

Еще один вариант кибермошенничества - хищение средств под видом комиссий или страховок, которые якобы необходимы для получения тех или иных банковских услуг.

Специалисты просят граждан быть внимательными, не проходить по сомнительным ссылкам и не называть неизвестным коды подтверждения.

Ранее "РГ" сообщала о том, что в Москве разоблачили компанию, которая под предлогом заработка на финансовых вложениях в валюту похищала деньги вкладчиков. Подозреваемые обещали клиентам сверхприбыль. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Еще одни мошенники использовали другой способ обмана в интернете: россиянам, желающим инвестировать свои средства, предлагается проверить брокера на надежность. Однако вместо этого личные данные инвестора попадают в базу, которую затем используют злоумышленники.

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