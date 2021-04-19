В Крыму убийца пятилетней падчерицы получил пожизненный срок

Верховный Суд Республики Крым вынес пожизненный приговор 45-летнему жителю Раздольненского района Александру Пилипенко, который убил пятилетнюю падчерицу и пытался инсценировать ее исчезновение. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры РК.

Трагедия произошла в ноябре 2019 года. Семья убитой девочки жила без матери, которая на длительное время уехала на заработки в Китай. Отчим, один воспитывавший двухлетнего родного сына и пятилетнюю падчерицу, нанес девочке множество ударов в область головы и ног, после чего утопил ее в ванной.

Пилипенко перетащил тело девочки в свой автомобиль. На переднее кресло усадил своего сына и вместе с ним увез убитую падчерицу за пределы поселка, где и закопал ее. В дальнейшем мужчина сообщил об исчезновении девочки в полицию. Он попытался убедить правоохранителей, что неизвестный совершил убийство, когда он ушел с младшим сыном из дома. При этом он заранее забрал документы детей из детского сада и попытался выехать с младшим сыном в Украину, однако ему этого сделать не удалось.

Несколько дней ребенка искали сотни волонтеров, поисковиков "Лизы Алерт", полицейских и спасателей. В конце концов мужчина под давлением собранных следователями улик сам указал оперативникам место, где спрятал труп, и признался в содеянном.

Дело об убийстве рассматривали присяжные заседатели. Они признали главного фигуранта виновным, и на основании их вердикта Верховный суд РК вынес приговор по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное в отношении малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). По требованию гособвинителя подсудимый приговорен к пожизненному заключению в колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в предусмотренном законом порядке.