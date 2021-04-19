РФС выступил против создания европейской Суперлиги

По мнению президента РФС Александра Дюкова, решение топ-12 клубов о создании Суперлиги противоречит базовым ценностям футбола.

"РФС поддерживает позицию УЕФА, европейских федераций и лиг, болельщиков по всему миру, которые выступают против создания Cуперлиги. Эта идея противоречит базовым ценностям не только футбольного сообщества, но и всего европейского общества. Новый турнир полностью разрушит сложившуюся за долгие годы устойчивую систему развития футбола, в основе которой равенство и интересы всех болельщиков и членов индустрии", - заявил Дюков.

ФИФА, УЕФА и ряд ведущих лиг Европы осудили создание Суперлиги. Клубам и игрокам может грозить дисквалификация и запрет на выступление за национальные сборные. Ранее осудили создание этого проекта и в РПЛ.

В воскресенье 12 топ-клубов объявили о создании Суперлиги. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), руководство национальных футбольных федераций Англии, Испании и Италии, а также чемпионатов этих стран осудили решение клубов и заявили, что эти команды будут исключены из состава участников национальных турниров, а также соревнований под эгидой УЕФА.

Ряд клубов из Италии и Испании уже потребовали исключить из чемпионатов будущих участников Суперлиги.