РПЛ выступила против создания европейской Суперлиги

"РПЛ солидарна с позицией УЕФА и европейских лиг, которые выступили с совместным заявлением по проекту Суперлиги. Эта идея, на наш взгляд, противоречит базовым ценностям футбола, не учитывает интересы подавляющего большинства клубов, вносит раскол в европейское футбольное сообщество", - говорится в заявлении.

Глава РПЛ добавил, что в настоящее время УЕФА проводит реформы в еврокубках, в обсуждении которых принимают участие все заинтересованные стороны. "Мы выступаем за аккуратный эволюционный подход, который должен улучшить, а не разрушить существующую систему", - отметил Прядкин.

О создании Суперлиги объявили 12 клубов: "Арсенал", "Челси", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Реал", "Барселона", "Атлетико", "Милан", "Интер" и "Ювентус". ФИФА и УЕФА уже пригрозили всем участникам этого турнира дисквалификацией, а игрокам - запретом на выступление за сборные.