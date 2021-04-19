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19.04.2021 11:01
Рубрика: Спорт

РПЛ выступила против создания европейской Суперлиги

Текст: Максим Домчев
В РПЛ негативно отреагировали на создание Суперлиги, призванной увеличить доходы ведущих клубов Европы. Об этом заявил президент РПЛ Сергей Прядкин.
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: REUTERS
Еще три клуба, включая "Баварию", пополнят европейскую Суперлигу

"РПЛ солидарна с позицией УЕФА и европейских лиг, которые выступили с совместным заявлением по проекту Суперлиги. Эта идея, на наш взгляд, противоречит базовым ценностям футбола, не учитывает интересы подавляющего большинства клубов, вносит раскол в европейское футбольное сообщество", - говорится в заявлении.

Глава РПЛ добавил, что в настоящее время УЕФА проводит реформы в еврокубках, в обсуждении которых принимают участие все заинтересованные стороны. "Мы выступаем за аккуратный эволюционный подход, который должен улучшить, а не разрушить существующую систему", - отметил Прядкин.

О создании Суперлиги объявили 12 клубов: "Арсенал", "Челси", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Реал", "Барселона", "Атлетико", "Милан", "Интер" и "Ювентус". ФИФА и УЕФА уже пригрозили всем участникам этого турнира дисквалификацией, а игрокам - запретом на выступление за сборные.

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