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19.04.2021 19:20
Рубрика: Общество

Стартовала подача заявок на участие в шествии "Бессмертного полка онлайн"

Текст: Владимир Емельяненко

Началась подача заявок на участие в шествии "Бессмертного полка онлайн". В 2021 году виртуальный народный онлайн-парад состоится 9 мая в 15.00 по местному времени во всех регионах России и примерно еще в ста странах. Решение повторить акцию "Бессмертный полк онлайн" было принято по итогам прошлого года: в 2020 году трансляция шла 20 дней, ее посмотрели около 25 миллионов человек во всем мире, было подано около трех миллионов заявок из разных стран.

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
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Успех прошлого года и рост числа желающих принять участие в акции научил организаторов "Бессмертного полка онлайн" пересмотреть технологический подход. В 2021 году все трансляции пройдут в рядах онлайн-шествия в один день - 9 мая. Сетка общей трансляции будет разделена по регионам и с учетом местного времени, чтобы в каждом субъекте России люди смогли увидеть своих родных и близких, защищавших Родину на фронтах Великой Отечественной войны и ковавших Победу в тылу. Трансляции будут вестись на местных телеканалах, на городских экранах и в социальных сетях.

Подать заявку на участие можно с 20 апреля по 7 мая в личном кабинете на официальном сайте "Бессмертного полка онлайн". Можно повторить заявку прошлого года. Заявка считается принятой, когда модераторами будет показан портрет героя, указаны дата и время, когда будет показан в эфире портрет близкого человека. По желанию можно получить запись фрагмента онлайн-шествия с фотографией родственника - участника Великой Отечественной войны.

- Традиционное или живое шествие "Бессмертного полка" состоится, если позволит эпидемиологическая обстановка, позже - 24 июня, - говорит сопредседатель движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева. - Мы очень хотим соединить живое шествие "Бессмертного полка" с Парадом Победителей. Но это будет возможно, только если будет дано добро на шествие Роспотребнадзора, который, если сочтет возможным, смягчит санитарно-эпидемиологические требования. Пока такого разрешения нет.

Помогать в организации и проведении акции "Бессмертный полк онлайн" и живого шествия, как ожидается, будут свыше 50 тысяч добровольцев из движения "Волонтеры Победы". Теперь их представительства есть не только в России, но и в 50-ти странах. В обязанности волонтеров входит также модерация и отсеивание заявок-"шуток", включая, имевшие место в прошлом году, попытки реабилитации нацизма. Теперь Следственный комитет России инициировал ужесточение наказания за подобные преступления - от исправительных работ и до лишения свободы или выплаты штрафа до трех миллионов рублей. "Шутки" с осквернением наших рядов не пройдут", - заключила Елена Цунаева.

Общество История День Победы

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