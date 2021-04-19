Астрономы обнаружили суперземлю по соседству с Землей

Команда исследователей из Института астрофизики Канарских островов (IAC) обнаружила так называемую суперземлю, которая расположена примерно в 36 световых годах от Земли на орбите вокруг красного карлика.

Как сообщается на сайте IAC, новый объект был обнаружен группой исследователей, которая специализируется на поиске планет вокруг звезд, называемых красными карликами.

В данном случае планета была обнаружена на орбите красного карлика GJ 740, расположенного примерно в 36 световых годах от Земли. Это совсем небольшое расстояние по космическим меркам.

Данная планета вращается вокруг своей родительской звезды с периодом 2,4 суток. Ее масса примерно в три раза превосходит массу Земли. Ученые отмечают, что новая суперземля может стать очень удобным объектом будущих исследований наземными телескопами очень большого диаметра уже к концу этого десятилетия.

Дело в том, что и сама звезда GJ 740 находится недалеко от нашего Солнца, и суперземля расположена близко от своей звезды. Кстати, по величине орбитального периода эта планета стала вторым подобным известным науке объектом, вращающимся на орбите вокруг звезды такого типа.

"Установленные масса и период предполагают, что это может быть каменистая твердая планета, радиус которой составляет около 1,4 радиуса Земли, - объясняет ведущий автор работы Борха Толедо Падрон. - Это предположение может быть подтверждено будущими наблюдениями с помощью спутника TESS".

Полученные данные косвенно указывают и на присутствие поблизости второй планеты, период обращения которой может составлять девять лет, а ее масса может быть сопоставима с массой Сатурна - это около 100 масс Земли. Впрочем, исследователи признают, что необходимы дополнительные данные. Только они смогут подтвердить, что полученный радиосигнал действительно вызван присутствием такой планеты.

Добавим, что описанное исследование является частью проекта HADES (HArps-n Red Dwarf Exoplanet Survey ), в котором IAC сотрудничает с рядом других институтов. Открыть суперземлю удалось после шестилетней кампании наблюдений. При этом были использованы данные наземных телескопов, установленных в Испании и Чили.

В последние годы астрофизики провели масштабное исследование красных карликов, а целью был именно поиск экзопланет на орбитах вокруг них. Ученные отмечают, что звезды такого типа обладают температурой поверхности, которая более чем вдвое ниже чем на Солнце. А их масса варьируется в диапазоне от 0,08 до 0,45 массы Солнца.

Полностью исследование опубликовано в журнале Astronomy & Astrophysics.