Toyota представила bZ4X: "электричка" размером с RAV4 со штурвалом

Toyota давно сотрудничает с Subaru, и новым плодом их кооперации стал электрический кроссовер bZ4X, который пока представлен в виде концепта. Индекс недвусмысленный: bZ (beyond Zero) - название линейки моделей BEV, цифра означает класс машины, в данном случае D, а литера X указывает на принадлежность к сегменту кроссоверов.

В основе Toyota bZ4X лежит платформа e-TNGA. Тип привода может быть любым: передним или задним, а также, как в данном случае, полным. Также модифицированная модульная архитектура позволяет реализовать рулевое управление по проводам, то есть привычной колонки здесь нет.

Да, и трудно не обратить внимание на штурвал вместо рулевого колеса. За такой ругали обновлённые Tesla Model X и Model S. Пока сложно сказать, останется ли это решение на серийной машине. Как перехватывать такой руль при поворотах? Ответ простой - никак: электрическое управление позволяет настраивать любое передаточное число. Но как быть в случае отказа блока электроники? Например, у Infiniti Q50 S в этом случае в действие вступает традиционный рулевой вал с кулачковой электромагнитной муфтой.

Фото: Пресс-служба Toyota.

В компании не рассказали о габаритах, упомянув лишь, что по количеству свободного места в салоне bZ4X соответствует седанам D-класса (собственно, поэтому в названии цифра четыре, а не три). Из особенностей - длинная колёсная база, ровный пол, короткий задний свес.

О силовой установке тоже никакой информации не предоставлено. Известно лишь то, что за настройку системы полного привода отвечали специалисты Subaru. Автомобиль оснащён системой рекуперации энергии и солнечными батареями, которые увеличат максимальный пробег на одной зарядке.

К 2025 году Toyota обещает 15 различных автомобилей, 7 из которых будут иметь шильдик bZ.

Toyota bZ4X выйдет на рынок в середине 2022 года, производство модели наладят в Китае и Японии.