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Трейлер "Бэтмена" пересняли в стиле комиксов

Новости
    19.04.2021, 16:48
Текст:   Богдан Бобров
Фото: youtube.com/ TheArt91Lee Фото: youtube.com/ TheArt91Lee
Фото: youtube.com/ TheArt91Lee

Автор YouTube-канала TheArt91Lee в ожидании нового "Бэтмена" с Робертом Паттинсоном перерисовал трейлер грядущей картины в комиксном стиле.

Фото: kinopoisk.ru
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Результат получился интересным и аудитории, как говорится, "зашел" - 31 тысяча лайков против всего 110 отрицательных оценок на момент написания этой заметки.

В комментариях люди пишут о том, что готовы заплатить деньги за выход такой альтернативной анимационной версии. Другие же до сих пор шутят по поводу выбора актера на главную роль: "Мы живем в обществе, в котором Джокер становится вампиром, а вампир становится Бэтменом".

Ранее, кстати, энтузиасты уже переделывали видеоролик с помощью конструктора Lego.

Несколько раз перенесенная премьера нового "Бэтмена" запланирована на весну 2022 года.

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