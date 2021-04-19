Трейлер "Бэтмена" пересняли в стиле комиксов

Автор YouTube-канала TheArt91Lee в ожидании нового "Бэтмена" с Робертом Паттинсоном перерисовал трейлер грядущей картины в комиксном стиле.

Результат получился интересным и аудитории, как говорится, "зашел" - 31 тысяча лайков против всего 110 отрицательных оценок на момент написания этой заметки.

В комментариях люди пишут о том, что готовы заплатить деньги за выход такой альтернативной анимационной версии. Другие же до сих пор шутят по поводу выбора актера на главную роль: "Мы живем в обществе, в котором Джокер становится вампиром, а вампир становится Бэтменом".

Ранее, кстати, энтузиасты уже переделывали видеоролик с помощью конструктора Lego.

Несколько раз перенесенная премьера нового "Бэтмена" запланирована на весну 2022 года.