Зак Снайдер рассказал о сцене с Джокером в "Лиге справедливости"

Зак Снайдер, показавший два кадра с Джокером в исполнении Джареда Лето в его четырёхчасовой версии "Лиги справедливости", также рассказал Vanity Fair о сцене, в которой злодей появится в фильме.

Напомним, эпизод с Джокером Снайдеру пришлось доснимать для режиссёрской версии. По его признанию, он давно хотел ввести экстравагантного убийцу в мир своих фильмов, но после конфуза с "Лигой справедливости", работу над которой ему пришлось прекратить, он понял, что этого может не произойти - и действительно, как мы знаем, к работе над лентами DC Зак больше привлекаться не будет. Поэтому он решил воспользоваться случаем и показать Джокера в своём Snyder Cut, когда WB и HBO ему дали отмашку.

Снайдер не скрывает своего восторга в связи с тем, что ему удалось наконец свести Бена Аффлека в роли Бэтмена с Джокером Лето в одной сцене. Правда, пересекутся персонаже не физически: антагонист появляется в кошмаре Бэтмена, где представляется мир, разрушенный Дарксайдом. В нём Джокер "говорит с Бэтменом про Бэтмена и размышляет о том, кто такой Бэтмен".

В это воскресенье выйдет новый трейлер переделанной "Лиги справедливости". Сам фильм появится на HBO Max 18 марта.