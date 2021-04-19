В Турции уточнили данные по вакцине "Спутник V"

Член научного совета по коронавирусу при минздраве Турции Афшин Эмре Кайыпмаз опроверг данные о том, что Анкара одобрила производство вакцины "Спутник V". В комментарии РИА Новости ученый уточнил, что в стране продолжаются испытания препарата.

Ранее газета Yeni Safak сообщила, что Турция одобрила производство российской вакцины . Издание ссылалось на Кайыпмаза, сейчас материал удален с сайта.

"Я сказал журналисту, что в Турции проводятся испытания российской вакцины, и лишь по некоторым их этапам получены промежуточные положительные результаты. Больше я ничего не говорил", - отметил Кайыпмаз, добавив, что "видимо, журналист не совсем верно понял".

Вакцина "Спутник V" (разработчик - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи) была зарегистрирована в августе прошлого года. Сейчас препарат одобрен в 60 странах с общим населением в три миллиарда человек.

В феврале журнал Lancet подтвердил эффективность российской вакцины на уровне 91,6 процента. По данным ученых, препарат полностью защищает от тяжелого течения COVID-19.