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20.04.2021 10:45
Рубрика: Легковые авто

Илон Маск потерял за сутки 5 миллиардов долларов из-за ДТП с Tesla

Текст: Василий Кошкин

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск потерял за сутки более пяти миллиардов долларов. Причиной стал обвал акций Tesla на фоне новостей о ДТП с участием электромобиля в Техасе.

Фото: REUTERS
Маск отреагировал на смертельное ДТП с участием Tesla в Техасе

Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что два человека погибли в ДТП. По предварительным данным, автомобиль врезался в дерево в тот момент, когда находился в режиме автопилота. Сам Маск заявил, что функция полного автономного вождения для этого автомобиля не приобреталась.

По данным Forbes Real-Time, состояние Маска за сутки сократилось на 5,1 миллиарда долларов (до 174,6 миллиарда долларов). За день акции Tesla снизились на 3,4%.

Первое место рейтинга Forbes сохранил основатель Amazon Джефф Безос (196,4 миллиарда долларов), вторую - президент Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно (178,8 миллиарда долларов). Маск занимает третью строчку.

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#Tesla