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20.04.2021 12:24
Рубрика: Экономика

Изменился порядок оформления шенгенских виз для россиян

Текст: Василий Кошкин
Греция меняет порядок оформления шенгенских виз для россиян. Теперь клиенты туроператоров и индивидуальные туристы должны будут подписать еще один документ - о том, что они в курсе существующих ограничений на поездки в другие страны Шенгена и будут сами проверять наличие запретов по передвижению в Шенгенской зоне, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Греческое консульство в России принимает заявления россиян на греческие шенгенские визы.

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"Как минимум на протяжении последних четырех лет Генеральное консульство Греции старалось оформлять визы быстро, иногда эти сроки достигали 48 часов. Мы готовы следовать этому тренду и в 2021 году", - заявили в дипмиссии.

Согласно новому Визовому кодексу ЕС, россияне могут обращаться за шенгенской визой за 6 месяцев до даты планируемой поездки.

С 19 апреля Греция начала в пилотном режиме открывать границы для туристов. Согласно новым правилам, с сертификатом о вакцинации или отрицательным ПЦР-тестом в страну смогут въехать туристы из стран Евросоюза, а также США, Великобритании, Сербии, Израиля и ОАЭ.

Отмечается, что прибывшим оттуда гостям не потребуется проходить обязательный семидневный карантин. Однако они будут обязаны соблюдать чрезвычайные меры по ограничению распространения коронавируса. Путешествовать по Греции туристы пока не смогут, так как запрещено передвижение между регионами страны.

Для россиян пока действует ограничение на 4 тысячи туристов в неделю. При себе необходимо иметь отрицательный ПЦР тест на коронавирус, полученный за 72 часа, а также справку на английском языке с указанием всех данных.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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В аэропорту прилета может быть сделан выборочный тест на COVID-19. В самой стране необходимо семь дней провести в карантине. Нарушителям грозит административный штраф в пять тысяч евро.

С середины мая Греция намерена принимать всех россиян.

Экономика Туризм В мире Европа Греция Шенгенские визы

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