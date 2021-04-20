Лукашенко: Нормализация ситуации в Донбассе зависит только от Киева

Президент Беларуси Александр Лукашенко убежден, что нормализация ситуации в Донбассе зависит только от Киева. Об этом он заявил в ходе встречи с депутатом Верховной рады Евгением Шевченко, состоявшейся в Минске.

"Я вам абсолютно искренне скажу: нормализация ситуации в проблемных точках Украины, прежде всего в Донбассе, зависит только от Украины. Пусть, может быть, с завтрашнего дня, если пойти по минским соглашениям и так далее, где-то немножко зацепит у кого-то нервы, украинские какие-то интересы. Но, поверьте, в среднесрочной перспективе Украина выиграет", - приводит слова Александра Лукашенко агентство БЕЛТА.

Белорусский лидер также прокомментировал звучавшие в последнее время из разных источников предложения о возможном переносе из Минска переговорной площадки по Донбассу. По мнению Лукашенко, если Украине это пойдет на пользу, то Минск будет это только приветствовать.

"Но я не понимаю, зачем ехать за тридевять земель, если у тебя за забором, у твоих родных людей (есть возможность вести переговоры - прим. "РГ"), ты приезжаешь сюда как домой? Зачем это делать? Это чисто политическая вакханалия. Но, поверьте, мы особо не паримся по этому поводу. Просто жаль Украину, что этот процесс может затянуться или вообще разрушиться. Этого делать не нужно", - добавил президент Беларуси.