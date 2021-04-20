"Манчестер Сити" вслед за "Челси" намерен покинуть Суперлигу

Проект новой европейской Суперлиги, похоже, начал давать серьезные трещины. Вслед за лондонским "Челси", который по данным ВВС намерен покинуть этот турнир, о своем решении вернуться в семью УЕФА скоро объявит и "Манчестер Сити".

По данным The Sun, руководители "горожан" также собираются объявить о выходе из амбициозного проекта, о создании которого было объявлено в ночь на 19 апреля. Также появилась информация о том, что о выходе из Суперлиги скоро объявит и мадридский "Атлетико", но пока об этом написал только журналист Бен Джейкобс в Twitter.

О создании Суперлиги 19 апреля объявили 12 клубов - "Милан", "Арсенал", мадридский "Атлетико", "Челси", "Барселона", миланский "Интер", туринский "Ювентус", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", мадридский "Реал" и "Тоттенхэм". В ответ на это ФИФА и УЕФА пригрозили раскольникам исключением из соревнований, а игрокам этих клубов - запретом на выступление за сборные.