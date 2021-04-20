На АвтоВАЗе прекратят сборку Renault Logan и Sandero в конце апреля

В связи с продолжающейся модернизацией производства АвтоВАЗ приостановит выпуск моделей Renault Logan и Sandero.

Предполагается, что завод укомплектуют в том числе оборудованием, которое будет задействовано при производстве следующего поколения "бюджетников" французской марки и новых моделей.

Остановка производства Renault будет осуществлена в последнюю неделю апреля, возобновление сборки запланировано на 11 мая 2021 года, об этом сообщает Avtograd news. Несмотря на это выпуск Lada Xray и Largus, также имеющих в своей основе платформу B0, остановлен не будет.

Напомним, что АвтоВАЗ готовит свои мощности в Тольятти под выпуск автомобилей на новой платформе CMF-B: на ней проектируются не только модели Renault Group, но новые Lada.