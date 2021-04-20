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20.04.2021 12:11
Рубрика: Российский автопром

На АвтоВАЗе прекратят сборку Renault Logan и Sandero в конце апреля

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Renault. Фото: Пресс-служба Renault.
Фото: Пресс-служба Renault.

В связи с продолжающейся модернизацией производства АвтоВАЗ приостановит выпуск моделей Renault Logan и Sandero.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Обновленная Vesta получит опцию, которой не было ни на одной модели Lada

Предполагается, что завод укомплектуют в том числе оборудованием, которое будет задействовано при производстве следующего поколения "бюджетников" французской марки и новых моделей.

Остановка производства Renault будет осуществлена в последнюю неделю апреля, возобновление сборки запланировано на 11 мая 2021 года, об этом сообщает Avtograd news. Несмотря на это выпуск Lada Xray и Largus, также имеющих в своей основе платформу B0, остановлен не будет.

Напомним, что АвтоВАЗ готовит свои мощности в Тольятти под выпуск автомобилей на новой платформе CMF-B: на ней проектируются не только модели Renault Group, но новые Lada.

#Lada #Renault