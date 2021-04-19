Президент АвтоВАЗа пообещал четыре принципиально новых Lada до 2025 года

В конце прошлой недели стало известно, что Ив Каракатзанис, возглавляющий АвтоВАЗ, уступит своё кресло Николя Мору, но пока господин Каракатзанис у руля, он поздравил заводчан и всех причастных с большим праздником - 51-ой годовщиной выпуска первого автомобиля.

В своём видеообращении президент АвтоВАЗа заявил о продолжении процесса глубокой модернизации производства, наращивании инженерных компетенций и улучшении условий труда - всё это является необходимыми условиями для выпуска "четырёх принципиально новых моделей", которые, по словам Каракатзаниса, появятся до 2025 года.

Словосочетание "принципиально новые" следует расшифровывать как "модели на платформе CMF-B". Разумеется, одной из главных новинок на модульной архитектуре Renault Group станет новая Lada Niva, появление которой намечено на 2024 год.

Известно, что она будет выпущена в двух версиях - с короткой и удлинённой колёсной базой. Причём некоторые считают, что лонг-версия является кроссовером C-класса - вариацией на тему Dacia Bigster. Однако следует понимать, что если АвтоВАЗ позиционирует новую Lada Niva как внедорожник с высоким клиренсом и проходимостью на уровне Niva Legend, то вряд ли версия Bigster от Lada вписывается в эту концепцию. Таким образом, если считать, то компактный SUV и Niva с двумя вариантами колёсной базы дают нам уже три новинки.

Вряд ли обновлённая Lada Vesta, которая появится в 2022 году, тянет на "принципиально новую" модель: платформа остаётся прежней, как и линейка силовых агрегатов. По крайней мере, в настоящее время расклад по автомобилю такой. Поэтому вариант только один: новая Lada Granta, которая, как известно, тоже проектируется на CMF-B. Седан и хэтч должны появиться в 2023 году.