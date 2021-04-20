На совещании у Бастрыкина обсудили громкие преступления последних дней

Самые громкие преступления последних дней обсудили на оперативном совещании, которое провел председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Докладывали руководители территориальных подразделений. Сначала о гибели ребенка в рухнувшем доме в Нижегородской области. Потом о возможном травмировании детей в результате падения трибуны в передвижном цирке в Мурманской области, о ДТП с автобусом на Сахалине, убийстве двух детей в Якутии, о злоупотреблении должностными полномочиями сотрудником одного из департаментов краевой администрации при покупке жилья для сирот в Краснодарском крае.

Еще Бастрыкину доложили о халатности чиновников в Приморье, в результате действий которых вдова ветерана Великой Отечественной войны оказалась в тяжелой жизненной ситуации. Потом о ранении ребенка в Северной столице и нападении на врача-педиатра в Смоленске.

По каждому случаю глава ведомства дал конкретные поручения руководителям региональных управлений. К примеру, поручил представить к награде мальчика, который заступился перед бандитами за дедушку и сам стал потерпевшим от действий четверых соучастников.

По некоторым делам, о которых говорили на совещании, уже приняты процессуальные решения. Так, СК по Смоленской области по факту нападения на врача-педиатра, вызванного к заболевшему ребенку, возбуждено уголовное дело.

Следственным управлением по Республике Саха в рамках расследования убийства двух детей возбуждено уголовное дело о халатности чиновников опеки Булунского района.

Следствием установлено, что, несмотря на поступившие 15 апреля 2021 года сведения об обстоятельствах, реально угрожающих жизни и здоровью малолетних детей, должностные лица органа опеки и попечительства не приняли мер, направленных на изоляцию детей от отца. В результате нанесенных отцом колото-резаных ранений 19 апреля 2021 года мальчики были госпитализированы из дома в медицинское учреждение, где скончались.

Также СК России по Сахалинской области по факту происшествия с пассажирским автобусом, в результате которого получили травмы 11 пассажиров, возбуждено уголовное дело.

Помимо этого следственным управлением по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту травмирования ребенка в результате нападения собак. Ребенок в больнице, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления степени тяжести вреда, причиненного здоровью мальчика.

СК по Санкт-Петербургу принято к своему производству уголовное дело, возбужденное по факту причинения ножевых ранений матерью своему малолетнему сыну. Ребенок в детской больнице, где ему оказывается медицинская, а также психологическая помощь. А женщина помещена в психиатрическую больницу. Перед органами опеки и попечительства следствием инициирован вопрос о лишении матери родительских прав, будут проверены действия (бездействие) должностных лиц органов системы профилактики.

Потом обсуждали соблюдение сроков процессуальных проверок и предварительного расследования. Александр Бастрыкин отметил, что совершенствованию механизмов, направленных на повышение оперативности рассмотрения сообщений о преступлениях и предварительного следствия уделяется самое пристальное внимание. Для ускорения расследования и производства экспертиз, повышения их качества создан ведомственный Судебно-экспертный центр, оказывается практическая и методическая помощь, в том числе криминалистическими подразделениями СК России.

В результате в 2020 году сроки досудебного производства значительно сократились. Оперативно (не позднее трех суток) проверено больше 337 тысяч сообщений о преступлениях. Число дел, по которым следствие шло более двух месяцев, уменьшилось в 2020 году почти на 10 процентов. Положительная динамика сохранилась и в текущем году.