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20.04.2021 10:45
Рубрика: Российский автопром

Новая "Буханка" удивила фанерой и палками в конструкции

Текст: Константин Руссов

В Сети появилось видео, в котором владелец нового автомобиля УАЗ рассказывает о том, что ему удалось обнаружить в конструкции пола. И он явно не в восторге от этой находки (нам даже пришлось убрать звук из эмоциональных высказываний).

Фото: iStock
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Безошибочно в автомобиле угадывается "Буханка". Открутив уголок, крепящийся к полу в районе ступеньки, владелец УАЗа показывает, что под покрытием лежит лист обычной фанеры, причём недостаток её размера компенсируют деревянные брусочки.

"И это второе тысячелетие, когда мы собираемся выпускать автомобиль, который будет летать! Пусть они объяснят нам, бестолковым, что это такое, что за палочки тут подложены?", - возмущается владелец автомобиля.

Ранее глава УАЗа Адиль Ширинов признал, что завод "производит машины прошлого века", имея в виду "Буханку" и "Хантер".

#УАЗ