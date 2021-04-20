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20.04.2021 08:00
Рубрика: Легковые авто

Новый Nissan X-Trail оказался копией кроссовера Rogue

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Nissan. Фото: Пресс-служба Nissan.
Фото: Пресс-служба Nissan.

В Китае состоялась премьера четвёртого поколения Nissan X-Trail. Автомобиль почти полностью скопировал по внешности и салону американский Rogue, дебютировавший летом 2020 года, но получил оригинальный двигатель.

Фото: Пресс-служба Nissan.
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Платформа нового Nissan X-Trail осталась прежней - модульная CMF-C/D. Поэтому колёсная база осталась такой же, как у предшественника - 2706 мм. Плюс 41 мм к длине, итого - 4681 мм, ширина и высота тоже выросли и составляют 1840 и 1730 мм соответственно (прибавка в обоих случаях составила 20 мм).

Единственное отличие во внешности нового X-Trail от Rogue - задний диффузор, который обзавёлся центральной секцией со светоотражателем. В салоне другие отделка - кажется более простой - и мультимедиа: диагональ такая же, как у Rogue, - 9 дюймов, но экран растянут в ширину, физические клавиши отсутствуют, есть лишь один селектор по центру.

Фото: Пресс-служба Nissan.

Под капотом Nissan X-Trail (T33) примостилась 204-сильная "турботройка" 1.5 литра с переменной степенью сжатия, как у Infiniti QX50. В паре с мотором работает вариатор, версии с системой полного привода по-прежнему в гамме.

Фото: скриншот с youtube.com
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В будущем у X-Trail может появиться гибридная модификация e-Power с ДВС, работающим в роли генератора.

В Европу Nissan X-Trail новой генерации приедет только летом 2022 года, и раньше этого срока ждать модель в России не стоит.

Третье поколение X-Trail выпускается в Санкт-Петербурге, цена на кроссовер стартует от 1 851 000 рублей.

Фото: Пресс-служба Nissan.
#Nissan