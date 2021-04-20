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20.04.2021 08:27
Рубрика: В мире

Посол США в России "ненадолго" отлучится в Вашингтон на консультации

Текст: Юрий Чернов

Посол Соединенных Штатов Америки в России Джон Салливан все же отправится на консультации в Вашингтон в ближайшее время. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на представителя Госдепартамента США. Уточняется, что в американской столице он не задержится и планирует вернуться в Москву "в ближайшие недели".

Фото: МИД РФ/ ТАСС
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"На этой неделе посол Салливан вернется в США, чтобы навестить свою семью и встретиться с членами новой администрации, с которыми у него не было возможности проконсультироваться, поскольку он согласился продолжать свою должность на неопределенный срок", - цитирует новостной ресурс неназванного представителя госдепа.

Обращает на себя внимание тот факт, что за несколько часов до этой публикации на сайте Axios появилась информация, что посол якобы отказывается уезжать в Вашингтон, после соответствующих рекомендаций со стороны Москвы.

В мире США Россия и США

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