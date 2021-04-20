Верховный суд отпустил Михаила Меня под подписку о невыезде

Верховный суд РФ изменил меру пресечения экс-губернатору Ивановской области и аудитору Счетной палаты Михаилу Меню. Его отпустили под подписку о невыезде.

Об этом заявил Интерфакс со ссылкой на суд. Напомним, что еще в начале апреля в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда Генеральная прокуратура отправила ходатайство об изменении территориальной подсудности дела Меня с Иваново на Москву. И просьбу уважили.

До этого Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о растрате 700 миллионов рублей. А в феврале Басманный суд продлил Михаилу Меню меру пресечения в виде запрета определенных действий до 30 марта.

Теперь Верховный суд России смягчил меру пресечения в виде запрета определенных действий на подписку о невыезде.

Кроме бывшего губернатора суд еще освободил из-под домашнего ареста двух других фигурантов: Дмитрия Гришина и Павла Конькова. Они также получили подписки о невыезде.

Напомним, Следственный комитет предъявил Меню обвинение в присвоении 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области в 2011 году. Кроме Меня обвиняемыми по этому делу стали бывший первый заместитель председателя правительства Ивановской области Павел Коньков и управляющий директор ОАО "Ивановский бройлер" Дмитрий Гришин. Статья, которую всем предъявило следствие предполагает до 10 лет лишения свободы.

По версии Следственного комитета, в 2011 году Мень, как губернатор Ивановской области, "совместно с бенефициарами группы компаний "Продо" организовал преступную группу в целях хищения бюджетных денежных средств, выделенных в качестве кредита из министерства финансов для поддержки Ивановской области".

"По указанию Меня был принят ряд региональных нормативно-правовых актов, на основании которых в адрес ОАО "Ивановский бройлер" под видом займов были перечислены 700 млн рублей. Указанные денежные средства на следующий день были похищены преступной группой", - объясняли тогда в Следственном комитете.

Сам Мень вины так и не признал.