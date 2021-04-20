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20.04.2021 08:45
Рубрика: Российский автопром

Названа дата начала серийного производства автомобилей Aurus

Текст: Михаил Загайнов

Серийное производство автомобилей Aurus Senat стартует на заводе в Елабуге (Татарстан) в мае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.

Фото: Юрий Зубко/РГ/снято на iPhone
Седан Aurus начнут поставлять первым частным заказчикам в мае

"Проект движется в полном соответствии с ранее заявленными планами", - заявили в ведомстве.

Ранее стало известно, что цена первых Aurus Senat в высоком исполнении составит 22 миллиона рублей, базовая версия будет стоить 18 миллионов рублей.

Пилотную партию автомобилей премиум-класса Aurus выпустили в марте. Тогда все автомобили направили для испытаний в научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт НАМИ.

Aurus - первый российский бренд автомобилей класса "люкс". В полном составе семейство Aurus будет включать седан, лимузин, минивэн Arsenal, внедорожник Komendant, кабриолет, мотоцикл и вертолет.

#Кортеж