Названы города с самым воспитанным населением

Самые воспитанные россияне проживают в Томске, Новосибирске и Санкт-Петербурге.

Таковы результаты федерального социологического опроса, проведенного в апреле 2021 года в 20 крупных городах России.

- Собеседникам было задано восемь вопросов, на основании которых был сформирован рейтинг, - сообщает независимое исследовательское агентство Zoom Market.

В частности, у респондентов выясняли, насколько они терпеливы, умеют ли признавать свои ошибки, уступают ли место в транспорте и так далее.

В конце рейтинга оказались Челябинск, Брянск и Омск. По данным исследователей, жители этих городов воспитанностью не отличаются.