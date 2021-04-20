В Новочеркасске нашли мужчину, купившего пиво подросткам перед аварией

В Ростовской области правоохранители сумели установить личность жителя Новочеркасска, который купил пиво несовершеннолетним, погибшим после этого в страшной аварии.

Как писала "РГ" трагедия произошла 18 апреля в 04.30 утра. Машина, за рулем которой был подросток, на огромной скорости врезалась в дерево. Пятеро пассажиров-школьников в возрасте от 13 до 15 лет погибли. Шестой ребенок в реанимации.

Правоохранители выяснили, что дети были пьяны: отмечали накануне день рождения одного из членов своей компании.

По сообщению РИА Новости, накануне, 17 апреля 21-летний житель Новочеркасска купил подросткам по их просьбе четыре бутылки пива по 1,5 литра. По факту вовлечения несовершеннолетних в употребление алкоголя в отношении молодого человека возбуждено административное дело, ему грозит штраф до трех тысяч рублей.