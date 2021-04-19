Разбившиеся в ДТП под Ростовом подростки были пьяны

Подростки, разбившиеся в Ростовской области в результате ДТП, находились в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных структурах.

Напомним, резонансное ДТП, унесшее жизни пяти подростков 13-15 лет и покалечившее еще одного, произошло в районе Машиностроительного переулка в Новочеркасске. В воскресенье утром несшийся на огромной скорости Hyundai врезался в дерево.

Правоохранители выяснили, что накануне компания отмечала день рождения одного из них.

"Они пили, после этого сели в машину. Где они достали спиртное, будет устанавливаться", - сказал собеседник агентства.

Машина принадлежит родителям одного из ребят. Он без разрешения взял ключи и вышел из дома, когда семья спала.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

По последним данным, единственный выживший в ДТП подросток находится в реанимации в состоянии комы. Сейчас врачи ведут борьбу за его жизнь.