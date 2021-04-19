Разбившиеся в ДТП под Ростовом подростки были пьяны

Новости

Мишустин утвердил правила формирования реестра надзорных мероприятий 10:38
В России зарегистрировали экспресс-тест для вакцинировавшихся от COVID-19 10:38
NI: Дроны обеспечат российским военным преимущество в Арктике 10:37
В Москве загорелся крупный гаражный массив 10:35
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум 10:31
В Челябинске задержаны подозреваемые в краже с золотодобывающей шахты 10:29
В Россию из Сирии вернулись 44 ребенка 10:26
Собянин: В 2022 году по Москве поедет электробус-гармошка 10:25
Чехия решила исключить "Росатом" из тендера на достройку АЭС "Дукованы" 10:18
В России утвердили порядок мониторинга за работой опеки 10:16
Белгородские ученые обучили нейросеть выявлять COVID 10:13
В Литве из-за карантина у пожилых не осталось денег на еду 10:10
Рублев поднялся на второе место в чемпионской гонке АТР 10:07
Шведам с прививкой от коронавируса разрешили обниматься 10:05
Синоптики спрогнозировали погоду во второй половине апреля в Москве 09:49
Прокуратура предупредила о новых способах кибермошенничества 09:41
Маск и глава Louis Vuitton за неделю разбогатели на 13 млрд долларов 09:30
Спасатели нашли трех пропавших в Гималаях россиян 09:23
В Турции уточнили данные по вакцине "Спутник V" 09:23
На Урале столкнулись локомотив и легковушка 09:17
В Томске из-за снегопада задержали авиарейсы 08:58
Магаданец взял кредит, чтобы отдать мошеннику 5 млн рублей 08:48
В Петербурге мать напала с ножом на девятилетнего сына 08:48
СМИ: Турция одобрила производство российской вакцины "Спутник V" 08:27
Житель Хабаровского края не смог попасть в квартиру и "заминировал" дом 08:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 19 по 25 апреля
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 19 по 25 апреля
Как будем отдыхать на майские праздники
Как будем отдыхать на майские праздники
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
19.04.2021 10:34
Рубрика: Происшествия

Разбившиеся в ДТП под Ростовом подростки были пьяны

Текст: Елена Мелихова (Ростов-на-Дону)

Подростки, разбившиеся в Ростовской области в результате ДТП, находились в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных структурах.

Фото: Пресс-служба СКР
Председатель СКР Бастрыкин взял на контроль ДТП в Новочеркасске

Напомним, резонансное ДТП, унесшее жизни пяти подростков 13-15 лет и покалечившее еще одного, произошло в районе Машиностроительного переулка в Новочеркасске. В воскресенье утром несшийся на огромной скорости Hyundai врезался в дерево.

Правоохранители выяснили, что накануне компания отмечала день рождения одного из них.

"Они пили, после этого сели в машину. Где они достали спиртное, будет устанавливаться", - сказал собеседник агентства.

Машина принадлежит родителям одного из ребят. Он без разрешения взял ключи и вышел из дома, когда семья спала.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

По последним данным, единственный выживший в ДТП подросток находится в реанимации в состоянии комы. Сейчас врачи ведут борьбу за его жизнь.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область

Главное сегодня

Мишустин утвердил план развития Арктики
В Госдуме ответили на призыв запретить россиянам въезд в ЕС
Москва высылает 20 чешских дипломатов
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум
Правительство утвердило директивы по цифровой трансформации госкомпаний
Верховный суд разъяснил, как отличить кражу от находки
Тюрьмы объединят с СИЗО и вынесут за пределы городов