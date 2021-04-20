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20.04.2021 12:20
Рубрика: Власть

Рябков: Говорить о встрече президентов России и США преждевременно

Текст: Алексей Чуриков

В Москве считают, что говорить о возможной встрече лидеров России и США пока что преждевременно. Об этом журналистам заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости
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"Это преждевременно, и близко к этому мы не подошли. Этот вопрос поставлен американской стороной, мы находимся в самом начале анализа этой ситуации. Если этот анализ считать подготовкой, то да, но подготовка включает конкретику, пока до конкретики не дошло. Вопрос, конечно, большой в том, как себя дальше будут вести США", - цитирует Рябкова РИА Новости.

Напомним, что ранее президент США Джозеф Байден в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным обсудили возможность провести личную встречу в третьей стране. Одной из таких стран может стать Австрия. Как заявил австрийский канцлер Себастьян Курц, если эта встреча состоится в Вене, то "это будет большой честью" для Австрии.

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