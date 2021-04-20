Ежедневно, в зависимости от оперативной обстановки, службу по обеспечению безопасности дорожного движения в столице будут нести порядка 70 сотрудников ДПС на патрульных мотоциклах, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

В преддверии сезона сотрудники мотовзвода проходили контраварийную подготовку, тренировались и совершенствовали мастерство управления служебным мототранспортом. Сейчас на вооружении подразделений состоят 250 мотоциклов, включая переданные в прошлом году правительством города Москвы 70 мотоциклов BMW 1250RT. Они обладают мощным скоростным потенциалом и позволяют настигнуть на дороге, пожалуй, даже самого дерзкого нарушителя. На двухколесном транспорте гораздо легче и эффективнее контролировать любителей мотоциклов и мопедов. Тем более что они сезон открыли с первым потеплением, и автомобилистам уже сейчас необходимо чаще смотреть в зеркала, чтобы не столкнуться с одним из них.

Надо сказать, что контроль за любителями мототранспорта необходим. Согласно анализу аварийности, который провел Научный центр безопасности дорожного движения МВД РФ, по итогам прошлого года в двух из трех ДТП виноват водитель мототранспорта. Мототранспорт - это не только мотоциклы, но еще и мопеды, а также квадрициклы. Но из всех видов мототранспорта более 68 процентов аварий в прошлом году произошло именно с мотоциклистами. Причем они были виноваты в более чем 58 процентах ДТП.

Кроме того, почти каждый третий совершивший ДТП мотоциклист находился в состоянии опьянения. Более двух третей погибших в авариях с мотоциклами приходится на происшествия с участием таких нетрезвых байкеров.

В целом же по итогам прошлого года количество ДТП с участием водителей мототранспорта осталось практически на уровне 2019 года. Зарегистрировано 11 643 (-0,6 процента) таких ДТП, что на 0,6 процента меньше, чем годом ранее. Количество раненых в них снизилось на 0,9 и составило 12 528 человек. Однако число погибших увеличилось на 3,1 процента и составило 1173 человека.

Значительный рост аварийности произошел у водителей мопедов - на 7,8 процента. Всего зафиксировано 2258 ДТП, в которых погибли 172 человека. Это уже на 24,6 процента больше, чем годом ранее. Ранения получили 2403 человека, что на 6,1 процента больше, чем в предыдущем году.

Согласно анализу аварийности, по итогам прошлого года в двух из трех аварий с мототранспортом виноват водитель двухколесной техники

За три месяца этого года в России уже произошло 67 ДТП с мотоциклами, в которых погибли 6 человек. В столице за три месяца зафиксировано одно ДТП с мотоциклистом, который в результате погиб.

Понятно, что эффективно противостоять водителям двухколесной техники можно, только имея аналогичную. Ведь разгоняется она быстрее автомобиля, да и габариты позволяют проезжать без пробок самые загруженные места. Именно поэтому сотрудники мотобатальонов не только контролируют мотоциклистов, но и выезжают на оформление аварий. А также отправляются для разруливания ситуаций в сложные места.

Не стоит думать, что на дороге они занимаются только мотоциклистами. Их обязанность выявлять и пресекать любые нарушения Правил дорожного движения, кем бы они ни совершались. Будь то мотоциклист или водитель автобуса.