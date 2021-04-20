В Чехии заявили о невозможности рассекречивания данных по взрывам в Врбетице

Власти Чехии продолжают путаться в собственных заявлениях и даже просят прощения за сказанное ранее по делу о взрывах на складах в деревне Врбетице. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, выступая сегодня в чешском парламенте, извинился за свои слова о том, что взрыв в Врбетице был нападением на товары, предназначенные для болгарского торговца оружием.

"Это заявление было неудачным. Прошу прощения за это. Это (взрывы - прим. "РГ") был чудовищный террористический акт, в результате которого погибли два человека", - сказал он депутатам, сообщает чешский портал Idnes.

Напомним, что немногим ранее генеральный прокурор Чехии Павел Земан заявил, что взрывы в Врбетице нельзя рассматривать в качестве террористической атаки. "С юридической точки зрения дело не расследуется как уголовное преступление в виде террористического нападения, поскольку не выявлен интерес в нанесении ущерба конституционной системе или безопасности Чешской Республики согласно пункту 1 статьи 311 Уголовного кодекса. Кодекс по этому делу не нарушен. В уголовном кодексе отсутствует понятие государственного терроризма", - цитирует Земана издание Lidovky.

В ходе своего выступления перед депутатами премьер-министр Чехии также сообщил, что информация о взрывах засекречена и, как сообщили ему в чешских спецслужбах, раскрывать ее в ближайшее время нельзя. Бабиш рассказал, что обратился к руководителю Службы безопасности и информации Коуделке с просьбой рассекретить эти данные, но на это последовал отрицательный ответ.

Тем временем, через 7 лет после взрывов оживились муниципальные власти города Славичин, расположенного в относительной близости от деревни Врбетице. Они заявили о том, что будут требовать компенсации за причиненный жителям этими взрывами ущерб. Компенсация, по мнению чиновников, полагается тем, кто не мог пользоваться лесными угодьями, расположенными вокруг взорвавшихся складов, поскольку в них длительное время шли работы по разминированию - боеприпасы разлетелись на значительное расстояние от места хранения. Власти утверждают, что если в случившемся виноваты русские, то и компенсацию должна будет платить Москва.