В компании Tesla прокомментировали инцидент с разбившемся авто в Техасе

На электромобиле Tesla, разбившемся в Техасе, не был включен автопилот. Об этом заявил основатель компании по производству этих транспортных средств Илон Маск, добавив, что машина к тому же не была оснащена функцией полного автономного управления.

"На участке дороги, где произошло ДТП, не было подсветки разметки трассы, которая необходима для корректной работы стандартного автопилота", - цитирует главу компании ТАСС.

Напомним, авария произошла в минувшую субботу, 17 апреля, к северу от Хьюстона. Электрокар Tesla Model Y на высокой скорости врезался в дерево и загорелся, погибли двое. Спасателям потребовалось около четырех часов и примерно 120 тысяч литров воды, чтобы потушить пожар. В момент столкновения, никто в машине не был за рулем - одна жертва находилась на переднем пассажирском сиденье, вторая - сзади.