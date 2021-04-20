Возможно, что именно Год науки и технологий станет переломным для всей нашей научной сферы. Открывая Общее собрание Российской академии наук, вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что к осени правительство при активной поддержке академии наук подготовит Государственную программу научно-технологического развития. По сути, будет сформирована новая модель управления наукой и технологиями.

Важную роль научно-технологической политики государства для достижения лидерства при формировании нового мирового уклада подчеркнул президент Российской академии наук Александр Сергеев.

- 2020 год показал, что мы живем во все усложняющемся мире, где новые вызовы требуют быстрых и даже мобилизационных решений, - сказал он. - Пандемия, вызванный ею экономический спад, сложная геополитическая ситуация, борьба за цифровое и информационное пространство, нарастание климатических проблем - все это требует не только принятия политических, организационных, экономических мер, но и ответов, основанных на современных научных подходах.

Готова ли быстро и на мировом уровне давать ответы на эти вызовы наша наука? Президент РАН подробно проанализировал ее нынешнее состояние, фактически поставил ей диагноз. Вот только некоторые факты. Еще в 1996 году в проекте закона о науке речь шла о том, что финансирование исследований должно составлять 4 процента ВВП, но этот пункт тогда из закона ушел. В 2011 году в Стратегии научно-технологического развития предусматривалось, что в 2020 году расходы на науку достигнут 3 процента ВВП, но не получилось по разным причинам. Таким образом, уже много лет финансирование науки не превышает 1,17 процента ВВП. В ведущих странах это показатель 2-4 процента. Естественно, что не растут затраты и на фундаментальную науку, находясь на уровне 0,17 процента ВВП против 0,4-0,5 процента у мировых лидеров.

Но, может, еще более разительно выглядит финансирование одного рабочего места исследователя. У нас реальная цифра 30-40 тысяч долларов в год, а в ведущих странах в десять раз больше. Что же удивляться, что при таком финансировании наши ученые работают на устаревшей приборной базе, которая изношена на 60 процентов, срок службы большей части техники превышает 10 лет. Именно возможность работать на самом современном оборудовании прежде всего стимулирует ученых уезжать из страны. На "износе" невозможно получить результаты мирового уровня.

К сожалению, ситуация вряд ли изменится. Дело в том, что на ближайшие шесть лет планируется на обновление приборной базы для всей науки направить 89 млрд рублей. Так финансируется один средний американский университет. "Решено, что обновление коснется только наших лидеров, но в таком случае все остальные обречены на отставание", - считает Сергеев. Естественно, что наша наука в ее нынешнем состоянии не является престижной сферой при выборе профессии. Как следствие, число работающих в науке стабильно сокращается. Сегодня их около 350 тысяч человек. И если по этому показателю мы находимся на шестом месте, то по их числу на 10 тысяч населения отстаем от лидеров в 2-3 раза. Средний возраст нашего ученого 46 лет, доктора наук - 64 года, кандидата - 50 лет.

Особенно тревожная ситуация с аспирантурой. Сокращается число аспирантов, скажем, в 2010 году их было 154 тысячи, в 2019-м - 84 тысячи. Но и эти тысячи не стремятся заниматься наукой: доля защит в 2019 году составила 10 процентов, в 2020-м - 8,8.

По словам президента РАН, одна из главных проблем науки - низкий спрос бизнеса на результаты разработок. "Государство свои финансовые обязательства по отношению к науке выполняет, выделяются такие же средства, как в ведущих странах, но там 70-80 процентов берет на себя бизнес, а у нас все ровно наоборот, - сказал Сергеев. - Мы об этом говорим много лет, но ничего меняется. По инновационной активности мы на 46-м месте в мире. Нам надо срочно создавать национальную инновационную систему, которая занимается превращением разработок в конкретные коммерческие продукты. Такие системы давно работают в ведущих странах".

Сегодня основной деятельностью РАН является экспертиза всех проектов в сфере фундаментальных исследований. Академия выполняет в год около 15 тысяч таких заключений. "Многие ученые считают, что потенциал академии расходуется нерационально, напоминает стрельбу из пушки по воробьям, так как львиную долю составляют мелкие проекты на 1,5- 2 миллиона рублей, - сказал Сергеев. - Более рационально, чтобы наши ведущие ученые проводили экспертизу нескольких сотен действительно крупных важнейших проектов на миллиарды рублей, но такие не приходят в академию. Мы неоднократно обращались по этому вопросу к руководству страны, но нас не слышат".

Много лет финансирование нашей науки не превышает 1,17 процента ВВП. В ведущих странах этот показатель 2-4 процента

Почти два часа президент РАН посвятил важнейшим научным достижениям мирового уровня, полученным российскими учеными в 2020 году. Конечно, это, прежде всего, их вклад в борьбу с пандемией COVID-19, в частности создание отечественных тест-систем, а также вакцин и лекарственных препаратов, включая "Триазавирин". Важно подчеркнуть, что результаты мирового уровня нашими учеными достигнуты в самых разных сферах науки, от астрофизики, химии и математики до медицины и сельского хозяйства.