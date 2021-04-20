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20.04.2021 04:31
Рубрика: В мире

ВОЗ: Заболеваемость COVID-19 в мире продолжает расти

Фото: AP Photo / Eraldo Peres Фото: AP Photo / Eraldo Peres
Фото: AP Photo / Eraldo Peres

В ВОЗ сообщили о росте заболеваемости коронавирусом в мире. По данным организации, за последние семь дней коронавирусом заразились свыше 5,2 миллиона человек.

Фото: Алексанадр Корольков/РГ
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"Статистика заболеваемости растет уже восьмую неделю подряд, - цитирует ТАСС заявление главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебреиесуса. - Пятую неделю подряд увеличивается и летальность от последствий болезни. На настоящий момент к нам пришли сообщения о более чем трех миллионах умерших".

В мире наблюдается вызывающий тревогу рост числа заразившихся и помещаемых на лечение в больницы среди людей в возрасте от 25 до 59 лет. Возможно, пояснил глава ВОЗ, это является результатом наличия разновидностей вируса, отличающихся высокой заразностью, а также активными социальными контактами людей.

Ранее в ВОЗ рассказали о расширении географии выявления новых штаммов болезни. Отличающийся более высокой заразностью "британский" штамм коронавируса уже зарегистрирован в 106 странах. До 56 государств расширилась география распространения штамма 501Y.V2, обнаруженного в ЮАР. Штамм P.1, присутствие которого впервые было выявлено в Бразилии и Японии, циркулирует в 29 в странах - это число пока не увеличилось. Наличие мутаций не позволяет ослабить санитарную защиту. Ношение масок, соблюдение социальной дистанции, уменьшение контактов, мытье рук - все еще важны в борьбе с распространением инфекции.

В мире Международные организации ВОЗ Пандемия коронавируса COVID-19

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